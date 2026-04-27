Със заповед на кмета на Поморие Иван Алексиев 4 май (понеделник) и 5 май (вторник) са обявени за неучебни дни в училищата на територията на град Поморие (ОУ "Христо Ботев“, СУ "Иван Вазов“, ПГТ "Алеко Константинов“ и ЦПЛР – ОДК Поморие), видя Burgas24.bg.

Със законовите си правомощия кметът има право да даде до три допълнителни почивни дни за учениците на съответната общинска територия.

Така почивните дни около Гергьовден ще бъдат от 1 до 6 май включително.

Ученици и учители ще се върнат обратно в класните стаи на 7 май, четвъртък.