Протест срещу вече взетото решение за увеличаване на промила за данък на последната сесия през ноември ще има в Поморие пред сградата на общината от 11:30 ч., научи ФОКУС.

Организатори са гражданската инициатива "Ние не мълчим" и сдружение "Будно Поморие и региона".

Подписка бе внесена до Областния управител с искане решението да бъде гледано от Административния съд и върнато за ново разглеждане заради липсата на обществено обсъждане.

Както ФОКУС вече съобщи, протест с подобен характер ще се проведе днес и в Несебър.