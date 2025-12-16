Поморие също се надига срещу вдигане на местните данъци
©
Организатори са гражданската инициатива "Ние не мълчим" и сдружение "Будно Поморие и региона".
Подписка бе внесена до Областния управител с искане решението да бъде гледано от Административния съд и върнато за ново разглеждане заради липсата на обществено обсъждане.
Както ФОКУС вече съобщи, протест с подобен характер ще се проведе днес и в Несебър.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голяма авария остави част от Бургас без вода!
23:55 / 15.12.2025
Танкерът "Кайрос" вече е закотвен успешно в Бургаския залив
21:30 / 15.12.2025
Гласуват отпускането на допълнителни средства за филиала на НАТФИ...
14:17 / 15.12.2025
Закупуването на нов концертен роял за младите музикални таланти о...
13:56 / 15.12.2025
Съветници предлагат ремонт на части от две бургаски централни ули...
10:23 / 15.12.2025
Започна изтеглянето на "Кайрос" към Бургаския залив
08:46 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.