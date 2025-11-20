Поморие загуби голямо име, виден деец за тракийската кауза
Още през 1971 година Мурджева е избрана за член на Изпълнителния комитет и секретар на Градския съвет, под нейно ръководство и инициатива за първи път в града се въвеждат гражданските ритуали и се изгражда модерната тогава Ритуална зала. Наградена е с най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества в България за работата си, свързана с тракийската кауза. През 2018 година Елена Мурджева бе удостоена и с титлата "Почетен гражданин на Поморие“.
"Това е малка част от успехите и ролите на госпожа Мурджева. Ще я запомня винаги усмихната, спретната и готова за нови начинания. Дори когато зрението ѝ се влоши, госпожа Мурджева не пропускаше да присъства на всяко културно мероприятие и да помага с каквото може. Светла да е паметта на тази достойна дама“, спомни си кметът Алексиев, поднасяйки съболезнования и на близките.
Опелото ще е на 22.11.2025 г. /събота/ от 13.00 часа в Гробищен парк – Поморие.
