Тази сутрин на 83-годишна възраст ни напусна обичаната и уважавана Елена Мурджева. Общественик, председател на Тракийското дружество "Одринска епопея", първият обществен защитник в Поморие, основоположник на приятелските отношения между Поморие и Нео Анхиало и един от инициаторите на Националния фолклорен тракийски събор "Гергьовден“.Още през 1971 година Мурджева е избрана за член на Изпълнителния комитет и секретар на Градския съвет, под нейно ръководство и инициатива за първи път в града се въвеждат гражданските ритуали и се изгражда модерната тогава Ритуална зала. Наградена е с най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества в България за работата си, свързана с тракийската кауза. През 2018 година Елена Мурджева бе удостоена и с титлата "Почетен гражданин на Поморие“."Това е малка част от успехите и ролите на госпожа Мурджева. Ще я запомня винаги усмихната, спретната и готова за нови начинания. Дори когато зрението ѝ се влоши, госпожа Мурджева не пропускаше да присъства на всяко културно мероприятие и да помага с каквото може. Светла да е паметта на тази достойна дама“, спомни си кметът Алексиев, поднасяйки съболезнования и на близките.Опелото ще е на 22.11.2025 г. /събота/ от 13.00 часа в Гробищен парк – Поморие.