Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
36-годишният криминално проявен помориец, който бе заловен с метамфетамин и марихуана от местната полиция малко след Нова година остава в ареста, научи Burgas24.bg.

Burgas24.bg припомня, че акцията по залавянето му бе извършена вечерта на 2 януари, а заедно с него бяха задържани още двама мъже, съответно на 23 и 24 години. 

Арестуваният е в условията на опасен рецидив, след като е изтърпял две присъди "лишаване от свобода" за същото деяние.

Той е държал с цел разпространение марихуана и около 20 пликчета с бяло кристалообразно вещество метамфетамин с тегло от 15 гр.

Същият е приведен в областно звено "Арести" към бургаския затвор.

Работата по случая продължава.