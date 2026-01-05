Трима мъже бяха заловени с наркотици от поморийската полиция, научиВ петък вечерта служители от Районното управление в града извършили проверка на трима мъже (36-годишен криминално проявен от Поморие, 23-годишен криминално проявен от поморийското село Габерово и 24-годишен мъж от същото населено място/.В най-възрастния от тях униформените намерили и иззели марихуана и 20 пликчета с бяло кристалообразно вещество (метамфетамин). В 23-годишния – канабис, а в 24-годишния - трева и пико.По данни на мъжете от с. Габерово наркотичните вещества са закупени непосредствено преди полицейската проверка от 36-годишния помориец.Иззетатата трева е с общо тегло 20 грама, а метамфетаминът - около 15 грама.По случая е образувано досъдебно производство.