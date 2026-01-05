Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Трима мъже бяха заловени с наркотици от поморийската полиция, научи ФОКУС.

В петък вечерта служители от Районното управление в града извършили проверка на трима мъже (36-годишен криминално проявен от Поморие, 23-годишен криминално проявен от поморийското село Габерово и 24-годишен мъж от същото населено място/.

В най-възрастния от тях униформените намерили и иззели марихуана и 20 пликчета с бяло кристалообразно вещество (метамфетамин). В 23-годишния – канабис, а в 24-годишния - трева и пико.

По данни на мъжете от с. Габерово наркотичните вещества са закупени непосредствено преди полицейската проверка от 36-годишния помориец.

Иззетатата трева е с общо тегло 20 грама, а метамфетаминът - около 15 грама.

По случая е образувано досъдебно производство.