Курсът по китайски език и култура във Филиал - Бургас на СУ "Св. Климент Охридски" стартира при интерес, който надскочи първоначалните очаквания. Това даде най-естествената причина да се направят две групи, които да отговорят на желанието на всички.Още в първите занятия се видя най-ценното за един университетски курс - голяма мотивация и разнообразна аудитория.Обучението стъпва на университетска експертиза, благодарение на преподавателя г-жа Бай Сюе - част от екипа на Филиал – Бургас, която работи и със студентите в бакалавърската програма "Методика на чуждоезиковото обучение – китайски език“.Предстоят седмици на последователна работа и много практика за участниците.