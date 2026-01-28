Поради голям интерес: Курсът по китайски език и култура във Филиала на СУ "Св. Климент Охридски" в Бургас стартира в 2 групи
Още в първите занятия се видя най-ценното за един университетски курс - голяма мотивация и разнообразна аудитория.
Обучението стъпва на университетска експертиза, благодарение на преподавателя г-жа Бай Сюе - част от екипа на Филиал – Бургас, която работи и със студентите в бакалавърската програма "Методика на чуждоезиковото обучение – китайски език“.
Предстоят седмици на последователна работа и много практика за участниците.
