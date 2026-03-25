За пореден инцидент на пешеходна пътека в Бургас, разбраТой се е случил малко преди 19:00 ч. вчера в района на бл. 19 в ж.к. "Зорница".68-годишен мъж отнема предимството на пресичаща жена и минава през стъпалото ѝ.Пострадалата, която е на 48 години, е с фрактура, без опасност за живота.Тя е настанена за лечение в УМБАЛ-Бургас.Това е поне четвъртия случай с блъснати пешеходци в града само за последния месец.