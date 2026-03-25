Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За пореден инцидент на пешеходна пътека в Бургас, разбра Burgas24.bg.

Той се е случил малко преди 19:00 ч. вчера в района на бл. 19 в ж.к. "Зорница".

68-годишен мъж отнема предимството на пресичаща жена и минава през стъпалото ѝ.

Пострадалата, която е на 48 години, е с фрактура, без опасност за живота.

Тя е настанена за лечение в УМБАЛ-Бургас.

Това е поне четвъртия случай с блъснати пешеходци в града само за последния месец.