Вчера около 12:00 ч. на ул. "Беласица“ в кв. "Акациите“ в Бургас 21-годишна жена е самокатастрофирала с индивидуално електрическо превозно средство след загуба на контрол и падане на пътното платно.В резултат на инцидента тя е получила мозъчно сътресение и е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък“.