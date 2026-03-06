Пореден инцидент с тротинетка в Бургаско – пострада 14-годишен
©
Момчето е получило контузия на главата. То е прегледано в УМБАЛ – Бургас и е освободено за домашно лечение.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 1...
20:04 / 05.03.2026
Вандали вилняха в "Изгрев"
17:37 / 05.03.2026
Затварят за три месеца улица в Бургас
16:46 / 05.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.