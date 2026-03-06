Пореден инцидент с тротинетка в Бургаско. От ОДМВР – Бургас съобщиха за Burgas24.bg, че вчера около 19:00 ч. на ул. "Св. Власий“ в Свети Влас до здравната къща лек автомобил "БМВ“ с варненска регистрация, управляван от 34-годишен мъж от Свети Влас, поради отнемане на предимство е допуснал пътен инцидент с водач на индивидуално електрическо превозно средство – 14-годишен украински младеж, пребиваващ в България със статут на чужденец с временна закрила.Момчето е получило контузия на главата. То е прегледано в УМБАЛ – Бургас и е освободено за домашно лечение.