Пореден случай с блъснат пешеходец в Бургас, пострада младо момиче
©
В късните часове на вчерашния ден на бургаската улица "Гладстон" №55 лек автомобил, управляван от 44-годишна бургазлийка блъска внезапно излязлата на пътя 18-годишна пешеходка.
Пострадалата е от стразогароското село Мъдрец
Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас.
След това е освободена за домашно лечение без сериозни наранявания.
Burgas24.bg припомня, че след инцидент на пешеходна пътека в сряда 60-годишен мъж бе приет в болница с две счупвания.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Полеви тест потвърди, че е дрогиран, автомобилът му е иззет
17:38 / 26.02.2026
Наскоро навършил пълнолетие бургазлия загази заради марихуана и м...
17:27 / 26.02.2026
Духовни беседи в петте недели на Великия пост в катедрален храм "...
17:13 / 26.02.2026
Разплете се мистерията около смъртта на Тольо от Камено! Убиецът ...
16:21 / 26.02.2026
Ето как Бургас ще отбележи 3 март
15:23 / 26.02.2026
Връчиха Вторите годишни награди в сферата на туризма
13:34 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.