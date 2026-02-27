Сподели close
За нов инцидент с блъснат пешеходец в рамките само на последните два дни, научи Burgas24.bg.

В късните часове на вчерашния ден на бургаската улица "Гладстон" №55 лек автомобил, управляван от 44-годишна бургазлийка блъска внезапно излязлата на пътя 18-годишна пешеходка.

Пострадалата е от стразогароското село Мъдрец

Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас.

След това е освободена за домашно лечение без сериозни наранявания.

Burgas24.bg припомня, че след инцидент на пешеходна пътека в сряда 60-годишен мъж бе приет в болница с две счупвания.