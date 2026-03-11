Сподели close
Вчера в Четвърто районно управление – Бургас е получено съобщение за кражба на строителни материали от бл. 11 в ж.к. "Меден рудник“, който се санира. Задигнати са осем метални первази на обща стойност около 483 евро.

В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан 22-годишен криминално проявен бургазлия от кв. "Горно Езерово“, който направил пълни самопризнания.

По случая е образувано бързо производство.

Припомняме, че на 19 февруари около 00:30 ч. от саниран обект в бл. 23 в ж.к. "Изгрев“ бяха откраднати строителни материали на стойност около 450 евро. Крадците – двама криминално проявени и осъждани бургазлии на 23 и 39 години – направили пълни самопризнания и върнали откраднатите вещи.