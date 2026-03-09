За поредна кражба от строителен обект съобщиха от ОДМВР – Бургас. В петък около 08:30 ч. във Второ районно управление – Бургас е получено съобщение за кражба на метални хюнебеци от строеж, разположен на бургаската улица "Струга“, зад бензиностанция "Шел“.Със съдействието на служители от частна охранителна фирма крадците – трима бургазлии на възраст от 50 до 60 години – са установени и задържани, докато товарили металните хюнебеци в автомобил "Пежо 307“.По случая е образувано бързо производство.