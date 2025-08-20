ЗАРЕЖДАНЕ...
|Поредна стъпка към обособяването на паркоместа на бул. "Мария Луиза"
Местната администрация започна работа по проекта още в началото на годината, когато Общинският съвет одобри промени в Подробния устройствен план – План за улична регулация на западната част на булеварда.
Терените там обаче са държавна собственост – на Национална компания "Железопътна инфраструктура“ и на "БДЖ Товарни превози“. След серия от разговори с ръководствата на двете компании и ресорния министър стана ясно, че НКЖИ могат да прехвърлят безвъзмездно собствеността върху техните терени.
"БДЖ Товарни превози“ обаче е търговско предприятие и по закон не може да се разпорежда безвъзмездно с терените си. Единствената възможност те да станат общинска собственост е чрез покупко-продажба.
За това и кметът на Бургас Димитър Николов предлага на Общинския съвет Общината да закупи необходимите ѝ терени. Докладната ще бъде представена за гласуване на предстоящото заседание, което е насрочено за 26 август.
