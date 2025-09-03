ЗАРЕЖДАНЕ...
|Поредната полицейска операция в Бургас!
Съставени са 5 акта на велосипедисти, 2 на водач на индивидуално електрическо превозни средства, 1 на пешеходци и 6 фиша на водачи на МПС.
Припомняме, че пешеходната зона в центъра на града е забранена за движение на велосипедисти и тротинетки. Акцията има за цел да напомни правилата за движение и да насочи ползващите ги към изградените велоалеи. Проверките по пешеходните зони се извършват регулярно, те ще продължат не само през пролетния, но и през летния сезон с различна продължителност и в различен часови диапазон.
