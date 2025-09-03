Новини
Поредната полицейска операция в Бургас!
Автор: Екип Burgas24.bg 15:12
Общо 8 акта и 6 фиша са съставени днес на велосипедисти, водачи на тротинетки и МПС в Бургас по време на поредната полицейска операция, насочена към неправилното им движение по пешеходните зони в централната градска част, съобщиха от ОДМВР Бургас за Burgas24.bg.

Съставени са 5 акта на велосипедисти, 2 на водач на индивидуално електрическо превозни средства, 1 на пешеходци и 6 фиша на водачи на МПС. 

Припомняме, че пешеходната зона в центъра на града е забранена за движение на велосипедисти и тротинетки. Акцията има за цел да напомни правилата за движение и да насочи ползващите ги към изградените велоалеи. Проверките по пешеходните зони се извършват регулярно, те ще продължат не само през пролетния, но и през летния сезон с различна продължителност и в различен часови диапазон.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
