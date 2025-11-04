Посетете щанда на Go to Burgas на Маратон Бургас 2025
Най-запомнящите се сувенири – тези на бранда "Морски знаци“ и сгряващ домашен чай с билки от остров Света Анастасия, ще ви очакват на щанда на Go to Burgas от сутрешните часове в почивния ден. Специалният павилион ще бъде част от Маратон Бургас и ще предлага както уникални, ръчно изработени артикули, така и вкусни изкушения и информация за различните туристически обекти в града.
Ученици от Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“ също ще бъдат част от екипа на Общинско предприятие "Туризъм“ в рамките на събитието. Не пропускайте да ни посетите – очакват ви и изненадващи забавления.
Магистрати от Апелативния район на Бургас обсъдиха предизвикателствата с електронното обработване на заповедните дела
