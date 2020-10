Посланикът на Израел: Ще увеличим израелските инвестиции в областта на медицината

© Посланикът на Израел у нас Н.Пр. Йорам Елрон посети най-голямата израелска инвестиция в Бургаска област - Диализен Център NephroLife и инвитро и гинекологичен център New Life Clinic Бургас. Днес, в рамките на първата си визита в Бургас, посланик Елрон се срещна с представители на инвеститорите в диализиния център. Той бе придружен от Йорданка Ананиева - заместник-кмет Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики в Община Бургас, д-р Лорис Мануелян - общински лекар и Орлин Мандов - почетен консул на Израел у нас. Посрещна ги Ран Фукс - инвеститор и собственик на диализния център.



"NephroLife е в България, за да въведе израелското нау-хау в областта на диализата, високотехнологичните практики, прилагани в Израел, висококачественото оборудване и консумативи на глобалната компания Fresenius - Германия, специализирана в животоспасяващи лекарства и технологии за инфузия, преливане и клинично хранене. Предлагаме на нашите пациенти и възможността за консултации със световно признати специалисти с богат опит в диализното лечение. Диализният център поддържа висок стандарт и винаги е в крак с най-новите тенденции и практики. От края на октомври в клиниката ще се извършва и хемодиафилтрацията, а процедурите ще се осъществяват с нови апарати Fresenius 5008S", каза Ран Фукс и представи на гостите медицинската апаратура и високия стандарт, прилаган при диализното лечение в NephroLife.



Посланикът се запозна и с ин - витро и гинекологичен център - New Life Clinic - Бургас - репродуктивен сателитен център на New Life Clinic Пловдив. Клиниката работи от началото на годината и предоставя пълен кръг от услуги и индивидуална репродуктивна помощ на пациентите от югоизточна България.



Пред журналисти Н.Пр. Йорам Елрон очерта областите за бъдещи израелски инвестиции в Бургас - в IT сектора, туризма, медицинското образование и здравеопазването.



"Най-голямата израелска инвестиция в Бургас е в областта на медицината. Инвеститорите изградиха диализния център със съдействието на Община Бургас и аз се надявам да увеличим обема на израелските инвестиции в региона във всички области, но най-вече в медицината, което е и целта на посещението ми тук", заяви посланикът.



Преди посещението в Диализен Център NephroLife, Н. Пр. Йорам Елрон се срещна с ръководството на Медицинския факултет на Университет "Проф. д.р Асен Златаров", където са били договорени сътрудничество в областта на спешната помощ и обмен на преподаватели и студенти.



"За Община Бургас е от изключително значение, че първата голяма израелска инвестиция в града е в областта на медицината. От голямо значение е това, че можем да заимстваме медицинския опит и качеството на медицинските услуги от Израел и имаме шанс да направим това партньорство реално", каза Йорданка Ананиева.