Последна информация за работата на автоматите на "Бургасбус" за зареждане на карти
©
Плащането чрез вендинг машините ще може да се извършва само посредством терминал за банкови карти.
БТА припомня, че в края на декември миналата година дружеството съобщи, че автоматите ще бъдат спрени за извършване на технологични пренастройки с цел преминаване към работа в евро. За кратък период от време – на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г. – плащанията с банкови карти чрез валидаторите на борда на градските автобуси в Бургас също бяха преустановени.
От 8 декември миналата година пътниците в бургаския градски транспорт могат да плащат с дебитни и кредитни карти.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бургазлия готви дрога край бургаските гробища
17:45 / 16.01.2026
В село Росен: Спипаха шофьор зад волана на коктейл от наркотици
17:37 / 16.01.2026
Ще намалят ли цената на билетчето в Бургас?
16:38 / 16.01.2026
EVN подлуди жителите на кв. "Банево"
15:58 / 16.01.2026
Нова придобивка за кв. "Ветрен"
14:32 / 16.01.2026
Разкриват нови работни места в анаеробната инсталация на Бургас
14:00 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.