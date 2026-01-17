От днес автоматите на общинския превозвач "Бургасбус“ за зареждане на карти за пътуване на спирките отново са в работен режим. Това съобщиха от дружеството. Машините вече приемат плащания в евро на спирките Терминал Юг, Терминал Славейков, Терминал Изгрев, Опера, Александровска и Зорница (в посока централната градска част). На по-късен етап ще бъде включен и апаратът на спирка Зорница в посока комплексите, добавиха още от "Бургасбус“.Плащането чрез вендинг машините ще може да се извършва само посредством терминал за банкови карти.БТА припомня, че в края на декември миналата година дружеството съобщи, че автоматите ще бъдат спрени за извършване на технологични пренастройки с цел преминаване към работа в евро. За кратък период от време – на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г. – плащанията с банкови карти чрез валидаторите на борда на градските автобуси в Бургас също бяха преустановени.От 8 декември миналата година пътниците в бургаския градски транспорт могат да плащат с дебитни и кредитни карти.