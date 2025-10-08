ЗАРЕЖДАНЕ...
|Последна информация за ситуацията в Бургаско след водното бедствие
Почистването в засегнатото от водната стихия селище днес също продължава, но до 17:00 часа, тъй като метеоролозите отново прогнозират валежи от дъжд. Вечерта влизането във вилното селище отново ще бъде ограничено до 08:30 часа на следващия ден. Движението на автомобили остава забранено, за да не се затруднява работата на тежката техника, която продължава разчистването на района. Там още няма ток и вода като част от мерките за безопасност. Хората ще бъдат оповестени чрез BG Alert. "Надяваме се от утре обстановката да се нормализира метеорологично и ще преустановим забраната, за да могат в светлата част на денонощието хората да посетят имотите си“, добави Крумов. Ще бъде сформирана комисия, която да установи дали дерето може да бъде почистено, за да се осигури водооток при евентуален силен дъжд.
В община Несебър вече се приемат заявления за деклариране на щети, като за удобство на жителите документи могат да се подават и в кметството в Свети Влас. Около 100 души са настанени в обекти, осигурени от общината, предоставя се храна и грижа. Училищата в Свети Влас, Кошарица, Несебър, Слънчев бряг и Равда ще останат на онлайн обучение до четвъртък включително, а детските градини работят нормално.
Пробите на питейните води в Елените и в Царево не са много добри и е издадено указание от РЗИ – Бургас да не се използва вода за питейни нужди. Взети са и повторни проби.
