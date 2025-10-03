ЗАРЕЖДАНЕ...
|Последна информация за водния ад в Бургаско
Най-сложна остава ситуацията в община Царево, където е обявено бедствено положение. Измереното количество валеж там към 4:00 часа тази сутрин в е 220 л/кв.м.
Учебният процес днес е преустановен в общините Царево, Приморско и Созопол с цел минимизиране на риска при пътуване на учениците. Спешният медицински център в гр. Царево е преместен в сградата на Службата по пожарна безопасност, където са разположени екипите и линейките.
Областният управител активира системата за ранно предупреждение BG Alert за южните общини на област Бургас заради наводнени пътища, силен вятър и обилен дъжд. Призивът към гражданите е да не пътуват до нормализиране на ситуацията.
Има засегнати електропреносни съоръжения, по всички тях се работи, а електроподаването в Созопол вече е възстановено.
Няма затворени пътища от републиканската пътна мрежа.
Работата на щаба продължава на терен.
