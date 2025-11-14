Последни данни за туризма в Бургаско
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през септември 2025 г намалява с 1.9% в сравнение със същия месец на септември 2024 г. и достига 277.4 хиляди, като е отчетено намаление при българските граждани - с 9.1%, докато при чуждите граждани е отчетено увеличение - с 2.3%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2025 г., са 95.7 хил. и са реализирали средно по 3.6 нощувки. Чуждите граждани са 181.7 хил. и са реализирали средно по 5.4 нощувки, като 84.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2025 г. е 34.4%, като намалява с 4.9 процентни пункта в сравнение със септември 2024 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 43.4%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 21.4%, и с 1 и 2 звезди - 19.3%.
През септември 2025 г. в област Бургас са функционирали 714 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 52.7 хил. стаи и 131.6 хил. легла в тях. В сравнение със септември 2024 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.9%, а броят на леглата в тях - със 7.7%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през септември 2025 г. е 1 330.5 хиляди. Реализираните нощувки от български граждани намаляват с 10.0% и достигат 348.3 хиляди. Нощувките от чужди граждани са 982.2 хиляди и се увеличават с 0.7% спрямо септември 2024 година.
През септември 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 84.8% от общия брой нощувки на чужди и 54.8% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 10.8% от нощувките на чужди и 15.3% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.4 и 29.9%.
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужди граждани в област Бургас са Обединено кралство - с 21.7% и Полша - с 15.5%.
