Последни данни за туризма в Бургаско
През октомври 2025 г. в област Бургас са функционирали 123 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 7.4 хил. стаи и 17.5 хил. легла в тях. В сравнение с октомври 2024 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава със 7.9%, докато броят на леглата в тях намалява с 0.6%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през октомври 2025 г. е 69.5 хиляди. Реализираните нощувки от български граждани се увеличават с 1.7% и достигат 42.0 хиляди. Нощувките от чужди граждани са 27.5 хиляди и намаляват с 0.6% спрямо октомври 2024 година.
През октомври 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 78.4% от общия брой нощувки на чужди и 43.1% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 6.5% от нощувките на чужди и 14.1% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 15.1 и 42.8%.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през октомври 2025 г. се увеличава с 4.1% в сравнение със същия месец на октомври 2024 г. и достига 29.0 хиляди, като е отчетено увеличение при чуждите граждани - с 15.9%, докато при българските граждани е отчетено намаление - с 1.3%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2025 г., са 18.9 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Чуждите граждани са 10.1 хил. и са реализирали средно по 2.7 нощувки, като 73.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2025 г. е 14.0%, като намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с октомври 2024 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 24.3%, следват местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 12.0%, и с 3 звезди - 10.1%.
