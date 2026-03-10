Последни новини за детската болница в Бургас
©
Съгласно правилата за провеждане на конкурса до събеседване се допуска кандидат, получил оценка над 4.50. За среща с Комисията днес са допуснати и четиримата кандидати - д-р Венцислав Димов, д-р Тома Томов, Димитър Помаков и д-р Благомир Здравков.
Председател на комисията е общинският съветник д-р Лидия Стефанова, секретар е Златина Георгиева – главен юрисконсулт на Община Бургас, а членове са д-р Георги Паздеров - директор РЗИ Бургас, д-р Жени Стоичкова – председател РК на БЛС Бургас и проф. д-р Цветомир Луканов – ръководител на Клиниката по детска кардиохирургия на Университетска болница Хайделберг, Германия.
След приключване на третия етап от конкурса, Комисията – като вземе предвид получените оценки на двата етап на конкурса, ще определи управител на Детската болница и ще предложи на Общински съвет Бургас за одобрение направения избор.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Фондация "Бургас - 2032" организира дискусия за идеи за кандидатурата на града за Европейска столица на културата
09.03
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
Обществено обсъждане на Стратегията за развитие на културата в Бургас ще се проведе в Казиното
04.03
МВнР призова българите в Близкия изток: Да останат на защитени места и да избягват рисковани пътувания
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В Бургаско: Петима шофьори са задържани за алкохол и дрога
17:27 / 09.03.2026
Поредна кражба от строеж в Бургас
17:11 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.