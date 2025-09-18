Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Потребителите на Социална градина "Грижовник" ще отбележат Световния ден за борба с Алцхаймер в петък на площад "Тройката"
Автор: Екип Burgas24.bg 16:02Коментари (0)153
©
Потребителите на Социална градина "Грижовник“ ще отбележат Световния ден за борба с Алцхаймер и деменция утре, 19 септември, от 10.00 часа на пл. "Тройката“.

На площада до 11.30 часа ще бъде разположена информационна шатра, където посетителите ще могат да получат безплатни лилави гривни – символ на съпричастност към хората с деменция, както и информационни флаери, разясняващи тяхното предназначение.

Потребителите на "Грижовник“ ще покажат, че хората с деменция не са само хора с дефицити в паметта, но притежават и ценни умения и ресурси. Те ще почерпят гостите с домашно приготвени курабийки, ще танцуват и правят гимнастика, доказвайки, че активният живот и социалната подкрепа могат да подобрят качеството на живот на засегнатите.

Инициативата се организира от Община Бургас, Домашния социален патронаж и потребителите на Социална градина "Грижовник“.

На 21 септември, неделя, когато е Световния ден за борба с Алцхаймер и деменция, Моста и светлинното пано на площад "Тройката“ ще бъдат осветени в лилаво - международния цвят на борбата с деменцията.

Целта на тези инициативи е да се повиши обществената информираност за заболяването, да се насърчи подкрепата за засегнатите хора и техните близки, както и да се намалят предразсъдъците и стигмата, свързани с деменцията.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Общините от региона подкрепиха Бургас за Евроепейска столица на к...
15:14 / 18.09.2025
Евакуация в Община Бургас
13:14 / 18.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
На тези места в Бургаско няма да има вода днес
11:31 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Пратиха в лудницата мъж, палил кофи за смет в Бургас
09:20 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
След гонка арестуваха дилъри на фентанил
Грипна епидемия обхвана страната
Лято 2025
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: