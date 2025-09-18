ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Потребителите на Социална градина "Грижовник" ще отбележат Световния ден за борба с Алцхаймер в петък на площад "Тройката"
На площада до 11.30 часа ще бъде разположена информационна шатра, където посетителите ще могат да получат безплатни лилави гривни – символ на съпричастност към хората с деменция, както и информационни флаери, разясняващи тяхното предназначение.
Потребителите на "Грижовник“ ще покажат, че хората с деменция не са само хора с дефицити в паметта, но притежават и ценни умения и ресурси. Те ще почерпят гостите с домашно приготвени курабийки, ще танцуват и правят гимнастика, доказвайки, че активният живот и социалната подкрепа могат да подобрят качеството на живот на засегнатите.
Инициативата се организира от Община Бургас, Домашния социален патронаж и потребителите на Социална градина "Грижовник“.
На 21 септември, неделя, когато е Световния ден за борба с Алцхаймер и деменция, Моста и светлинното пано на площад "Тройката“ ще бъдат осветени в лилаво - международния цвят на борбата с деменцията.
Целта на тези инициативи е да се повиши обществената информираност за заболяването, да се насърчи подкрепата за засегнатите хора и техните близки, както и да се намалят предразсъдъците и стигмата, свързани с деменцията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Общините от региона подкрепиха Бургас за Евроепейска столица на к...
15:14 / 18.09.2025
Евакуация в Община Бургас
13:14 / 18.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
На тези места в Бургаско няма да има вода днес
11:31 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Пратиха в лудницата мъж, палил кофи за смет в Бургас
09:20 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета