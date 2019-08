Потвърдено: Ще има второ издание на Spice music festival

© След грандиозния успех на SPICE Music Festival, организаторите и Община Бургас са категорични - второ издание на фестивала ще има. Това стана ясно по време на среща между кмета Димитър Николов и Николай Тодоров, организатор на феста, съобщиха от Община Бургас.



От днес, 14 август 2019, само 4 дни след края на първия SPICE Music Festival, вече са пуснати в продажба ограничено количество промоционални билети за фестивала през 2020 г. Билетите са 1000 на брой и могат да бъдат закупени от EpayGo и Eventim на цена от 66 лв.



След като датите и изпълнителите вече са окончателно ясни, всеки от закупилите промоционални билети, ще има възможност в рамките на 10 дни да върне билета си, ако прецени, че няма да може да присъства.



"Сигурни сме, че интересът към тази ексклузивна възможност ще е голям, тъй като феновете на SPICE Music Festival успяха да оценят не само хитовете на 90-те, но и неповторимата фестивална атмосфера, която създадохме!" - категоричен е организаторът на събитието Николай Тодоров.



Припомняме ви, че първото издание на SPICE Music Festival премина при огромен успех - над 8000 феновете на музиката от 90-те пяха и танцуваха два дни на Пристанище Бургас с East 17, 2 Unlimited, No mercy, REDNEX, Dr. Alban, HADDAWAY, Cappella, La Bouche, SNAP!, 2 Brothers on the 4th floor, Ice MC, E-Rotic, Upsurt и Deep Zone.



Фестивалната зона се оказа тясна да побере всички желаещи да се потопят в уникалната атмосфера, допълнена от впечатляващ звук, визуални и пиро ефекти.



Коментарите на феновете, споделени в социалните ни мрежи, доказват недвусмислено, че този фестивал ще се превърне в традиция.