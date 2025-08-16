Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Повдигат обвинения срещу младежа, прегазил с АТВ семейство в Слънчев бряг
Автор: Екип Burgas24.bg 12:11Коментари (0)729
© Нова тв
Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния младеж, който в четвъртък прегази с четириколесно превозно средства петима пешеходци на тротоар в "Слънчев бряг" . Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа е наложена и мярка за неотклонение "задържане под стража" за 72 часа. Петима души, от които три деца са в болница. В ранния следобед днес се очаква да бъде разгледано и искането на прокуратурата за постоянен арест.

"Вчера лекарят ни каза: "Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам". Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Тя има същото така мозъчна течност около устата. Детето има кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме още време", каза пред Нова тв Юлиан Здравков, роднина на пострадалите.

Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.



Още по темата: общо новини по темата: 7
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Само по родното Черноморие може да ядеш миш-маш за 18 лв. за миш-...
12:12 / 16.08.2025
НИМХ: По Черноморието ще бъде слънчево и ветровито
10:30 / 16.08.2025
Оставиха в ареста шофьора, помел с джипа си двама на мотопед край...
18:34 / 15.08.2025
Супер новини долетяха от "България Еър"
17:01 / 15.08.2025
Затварят част от ул. "Дебелт" за 10 дни
16:44 / 15.08.2025
Бургаският съд решава за шофьора, помел двама на мотопед край Ахе...
12:22 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Ето защо много жп линии у нас побеляха
14:51 / 14.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Огромен пожар край Илинденци
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: