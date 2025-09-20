Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Повече плажове у нас останаха без спасители
Автор: ИА Фокус 09:04Коментари (0)73
©
От 16 септември на всички охраняеми плажове у нас вече има по-малко на брой водни спасители, а за сигурността на плажуващите следят т.нар "обходни двойки".

"Не мога да кажа, че отговорността ни е по-малка. Обикаляме и наблюдаваме плажуващите", каза Васил Алексиев, старши спасител на плаж Крайморие.

По думите му рисковете вече са свързани със западния вятър, който дърпа навътре в морето.

"Апелирам към хората със заболявания, които не са видими, да ни казват, за да знаем как да реагираме", каза Алексиев пред NOVA.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Затварят две улици в Бургас заради велошествие
16:15 / 19.09.2025
Бизнес конференция събра в Бургас представители на бизнеса, държа...
14:55 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Ето как Бургас ще отбележи 117 години от обявяването на Независим...
13:50 / 19.09.2025
Бургаските писатели напът да останат в своя дом още 10 години
13:46 / 19.09.2025
Бургас иска още два имота от държавата за новите паркоместа по бу...
12:15 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
15:13 / 18.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
На това място в Бургас може би ще изградят интелигентна пешеходна пътека
16:39 / 18.09.2025
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Атака на полицията в "Победа"! Има много арестувани!
09:20 / 19.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Водна криза
Поскъпване на хранителните продукти
Откриха трима души застреляни в кола край София
Отношенията София-Скопие
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: