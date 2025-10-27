Снощи около 23:20 ч. в Първо районно управление – Бургас е получено съобщение за пожар, възникнал на ул. "Враня“ № 7 в кв. "Акациите“, собственост на 88-годишен бургазлия.От огъня е изгорял дървен навес, прилепен към задната част на къщата, в който се съхранявал дървен материал. Пожарът е потушен от два противопожарни екипа. По данни на собственика, около 17:00 ч. същия ден ползвал електрически котлон в навеса, като забравил да го изключи и пожарът възникнал от него.