Пожар избухна в "Акациите"
От огъня е изгорял дървен навес, прилепен към задната част на къщата, в който се съхранявал дървен материал. Пожарът е потушен от два противопожарни екипа. По данни на собственика, около 17:00 ч. същия ден ползвал електрически котлон в навеса, като забравил да го изключи и пожарът възникнал от него.
