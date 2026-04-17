Пожар е избухнал вчера в къща на ул. "Люлин“ в бургаския ж.к. "Меден рудник“, съобщиха за Burgas24.bg от полицията. Сигналът е подаден около 04:30 ч. в Четвърто районно управление – Бургас. Огънят се е разпространил на втория етаж на имота, собственост на 53-годишен мъж.

Пожарът е потушен от четирима огнеборци с един противопожарен автомобил. По данни на собственика, около 21:00 ч. на 15 април той е напуснал дома си, оставяйки таблет да се зарежда.

По случая е образувано досъдебно производство.