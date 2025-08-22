Пожар изпепели бунгало в минно селище "Върли бряг"

© Burgas24.bg Снощи около 22:10 ч. в Четвърто районно управление – Бургас е получено съобщение за горящо бунгало, разположено в минно селище "Върли бряг“, собственост на 74-годишен бургазлия. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и петима огнеборци.



От инцидента бунгалото изгоряло. Причините за пожара, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване. Работата по случая продължава.