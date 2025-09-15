ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Пожар изпепели кола в Изворище
Огънят е потушен от един противопожарен екип на РСПБЗН - Бургас. От инцидента автомобилът е изгорял напълно.
Причините за инцидента, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Оставиха зад решетките, мъжа, нападнал служители на бургаската бо...
15:16 / 15.09.2025
Откриха обновеното футболно игрище във "Ветрен"
14:28 / 15.09.2025
Ето какво извадиха водолази от морското дъно край Моста
12:17 / 15.09.2025
Задържаха 63-годишен за големия пожар край Карнобат
11:34 / 15.09.2025
Димитър Николов насърчи децата в ромския квартал да учат и им обе...
11:13 / 15.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа...
10:50 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета