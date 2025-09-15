Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Пожар изпепели кола в Изворище
Автор: Иван Сотиров 15:00Коментари (0)116
© Burgas24.bg
В събота около 0130 ч. във Второ районно управление - Бургас е получено съобщение за горящ лек автомобил "Субару“, собственост на 47-годишен мъж от село Изворище, паркиран на ул. "Щерьо Воденичаров“ в селището.

Огънят е потушен от един противопожарен екип на РСПБЗН - Бургас. От инцидента автомобилът е изгорял напълно.

Причините за инцидента, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Оставиха зад решетките, мъжа, нападнал служители на бургаската бо...
15:16 / 15.09.2025
Откриха обновеното футболно игрище във "Ветрен"
14:28 / 15.09.2025
Ето какво извадиха водолази от морското дъно край Моста
12:17 / 15.09.2025
Задържаха 63-годишен за големия пожар край Карнобат
11:34 / 15.09.2025
Димитър Николов насърчи децата в ромския квартал да учат и им обе...
11:13 / 15.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа...
10:50 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
13:04 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Войната в Украйна
Специализирани полицейски операции в страната
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: