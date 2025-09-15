Пожар изпепели кола в Изворище

© Burgas24.bg В събота около 0130 ч. във Второ районно управление - Бургас е получено съобщение за горящ лек автомобил "Субару“, собственост на 47-годишен мъж от село Изворище, паркиран на ул. "Щерьо Воденичаров“ в селището.



Огънят е потушен от един противопожарен екип на РСПБЗН - Бургас. От инцидента автомобилът е изгорял напълно.



Причините за инцидента, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.