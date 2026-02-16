Сподели close
Две сезонни заведения пострадаха след пожар в Несебър, научи Burgas24.bg.

В събота малко преди 8:00 ч. сутринта в Районно управление - Несебър е получено съобщение за горящо заведение пред хотел "Хавай" в кв. "Аурелия".

То е собственост на 31 годишна жена.

Пожарът е потушен от огнеборци от РСБПЗН - Несебър.

При извършения първоначален оглед следи от умешлен палеж не са открити.

От инцидента е засегнато частично намиращото се в близост заведение "Тихият залив", на което са обгорели гредите на покривното пространство.

Материалните щети по обектите и инвентара, помещаващ се в тях, са в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство.

Burgas24.bg припомня, че подобен инцидент имаше преди около десетина дни и в Слънчев бряг.