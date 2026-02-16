Пожар изпепели сезонно заведение в Несебър, от пламъците пострада и втори обект
В събота малко преди 8:00 ч. сутринта в Районно управление - Несебър е получено съобщение за горящо заведение пред хотел "Хавай" в кв. "Аурелия".
То е собственост на 31 годишна жена.
Пожарът е потушен от огнеборци от РСБПЗН - Несебър.
При извършения първоначален оглед следи от умешлен палеж не са открити.
От инцидента е засегнато частично намиращото се в близост заведение "Тихият залив", на което са обгорели гредите на покривното пространство.
Материалните щети по обектите и инвентара, помещаващ се в тях, са в процес на изясняване.
По случая е образувано досъдебно производство.
Burgas24.bg припомня, че подобен инцидент имаше преди около десетина дни и в Слънчев бряг.
