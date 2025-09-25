Пожар край манастир "Света Богородица" – двама бургазлии са в ареста

© Двама мъже са задържани по подозрение, че са запалили пожар в Бургас. Вчера около 13:15 ч. в Четвърто районно управление – Бургас е получено съобщение за огън в тревни площи и пасища в местността "Аязмото“ - в близост до манастир "Света Богородица“. В потушаването пожара са участвали няколко екипа на РДПБЗН.



Извършен е оглед, при който е установено, че вследствие на пожара са изгорели около 150 дка пасища и тревни площи. Свидетел е заявил, че в района преди възникването на пожара са забелязал двама мъже, извършващи селскостопанска дейност - косене на тревни площи с трактор.



В резултат на бързите полицейски действия са установени и задържани въпросните мъже – двама бургазлии - на 36 и 42 години.



По случая е образувано досъдебно производство.