Пожар край манастир "Света Богородица" – двама бургазлии са в ареста
Автор: Иван Сотиров 09:55Коментари (0)248
Двама мъже са задържани по подозрение, че са запалили пожар в Бургас. Вчера около 13:15 ч. в Четвърто районно управление – Бургас е получено съобщение за огън в тревни площи и пасища в местността "Аязмото“ - в близост до манастир "Света Богородица“. В потушаването пожара са участвали няколко екипа на РДПБЗН.

Извършен е оглед, при който е установено, че вследствие на пожара са изгорели около 150 дка пасища и тревни площи. Свидетел е заявил, че в района преди възникването на пожара са забелязал двама мъже, извършващи селскостопанска дейност - косене на тревни площи с трактор.

В резултат на бързите полицейски действия са установени и задържани въпросните мъже – двама бургазлии - на 36 и 42 години.

По случая е образувано досъдебно производство.








Още новини от Новини от Бургас:
Разширяват ДНК лабораторията към ОДМВР-Бургас
11:16 / 25.09.2025
В Световния ден на туризма: Вход свободен в музеите на остров Све...
10:28 / 25.09.2025
Верижна катастрофа в Бургас
10:19 / 25.09.2025
Висока скорост в завой погуби моторист в Слънчев бряг
09:19 / 25.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Още трима неразумни шофьори изгоряха в Бургаско
17:40 / 24.09.2025

Статистика: