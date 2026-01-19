Снощи около 22:30 ч. в Районно управление – Приморско е получено съобщение за пожар, възникнал в частен дом, разположен на ул. "Марица“ в село Ясна поляна, собственост на 68-годишна жена. Огънят е потушен от екип огнеборци от РСПБЗН – Приморско. От инцидента няма пострадали.При извършения оглед не са открити следи от умишлен палеж. Предстои извършването на повторен оглед. Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Приморско.