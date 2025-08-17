ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Пожар пламна до аквапарк в Несебър, има и силен вятър
Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил, което е наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 220
|предишна страница [ 1/37 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Ученик и негов роднина са открити мъртви, влезли в морето при чер...
12:51 / 17.08.2025
Улица в Бургас остава затворена и днес
11:52 / 17.08.2025
Опасно море през август! Мъртво течение потапя за секунди
11:43 / 17.08.2025
Домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг"
17:15 / 16.08.2025
Димитър Николов за пожара в Българово: Ситуацията е динамична, ев...
16:43 / 16.08.2025
Баничката се оказа най-солена в Бургас
15:27 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Завръща се с нова визия за радост на феновете
16:25 / 15.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Рачков запозна новата със сина си
19:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета