Пожар пламна в къща в село Припек

© Burgas24.bg Вчера в Районно управление - Руен е получено съобщение за горяща двуетажна къща в село Припек, собственост на 69-годишен мъж. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН - Айтос. Изгорели са таванско помещение и покривната конструкция на къщата.



До момента няма данни за умишлен палеж. Причините за възникване на пожар, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.