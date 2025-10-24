Вчера малко преди 13:00 ч. е възникнал за пожар в апартамент на седмия етаж във вх. 7 на бл. 35 в ж.к. "Славейков“, обитаван от 42-годишен бургазлия.Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и седем огнеборци. Пожарът е възникнал, след като бургазлията заспал с незагасена цигара. Пострадалият е откаран е в УМБАЛ - Бургас, а след това е транспортиран към клиниката по изгаряния към Военна болница – Варна с обгазяване и 35% изгаряния в областта на двете ръце и главата. Състоянието му е тежки и е с опасност за живота.