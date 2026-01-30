Вчера около 00:20 ч. в Четвърто районно управление - Бургас е получено съобщение за горяща къща в село Димчево, разположена на ул. "Десета“, обитавана от 63-годишна жена и 71-годишен мъж. След началото на пожара, тръгнал от комина и засегнал целия покрив, двамата успели да напуснат постройката и не са получили наранявания.Покривът на едноетажната сграда се срутил. Изгоряла е и цялата покъщнина. Работата по случая продължава.