Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението в Бургас се сдоби с високотехнологичен дрон с термокамера, опции за нощно виждане и 3D заснемане.Той ще помогне за по-бърза и ефективна реакция при пожари, ще е в помощ и на полицията при издирването на хора или автомобили.“Умната" техника, която закупихме по европейски проект ще позволи да се локализират по-ефективно огнищата, както и въздушен мониторинг в реално време при подпомагане на оперативните екипи в кризисни ситуации.Дронът има 40 минути полетно време и след приключване на мисията се връща автоматично към своята зарядна станция, която може да бъде разположена директно на терен. Оборудван е с термокамера за откриване на температурни аномалии и алармиране при риск, камера за нощно виждане, както и специализирани сензори за рискови зони. Поддържа 2D и 3D заснемане, може да изпълнява полети по предварително зададени мисии и точки, а софтуерът му генерира и обединява 2D/3D модели в един файл, позволявайки измерване на височини, обеми и кубатури. Всички данни се съхраняват в облак и са достъпни за анализ в реално време. Дронът ще подпомага ранното откриване на пожари, оценката на риска от разпространение и прецизното насочване на екипите към точните координати, както и работата на мобилната пожарогасителна инсталация в труднодостъпни райони", заяви кметът на Бургас Димитър Николов.Паралелно с това, в рамките на европейския проект е закупен и втори дрон, който ще се ползва от екипите на Община Бургас. Ще бъде осигурена и мобилна пожарогасителна инсталация за бърза реакция в труднодостъпни райони, която ще допълни работата на местните служби по защита от бедствия и аварии.Финалното надграждане на капацитета на Община Бургас за противодействие на пожари е свързано с изграждането на интелигентна система за ранно откриване на пожари, включваща мрежа от противопожарни кули, оборудвани с автономна видео и димова детекция.Системата ще осигурява 24-часово наблюдение на пожароопасни територии и ще обхваща цялата територия на Община Бургас, предоставяйки навременна информация за рискове и възникнали инциденти.