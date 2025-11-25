Пожарната в Бургас се сдоби с модерен дрон с термо камера
© Община Бургас
Той ще помогне за по-бърза и ефективна реакция при пожари, ще е в помощ и на полицията при издирването на хора или автомобили.
“Умната" техника, която закупихме по европейски проект ще позволи да се локализират по-ефективно огнищата, както и въздушен мониторинг в реално време при подпомагане на оперативните екипи в кризисни ситуации.
Дронът има 40 минути полетно време и след приключване на мисията се връща автоматично към своята зарядна станция, която може да бъде разположена директно на терен. Оборудван е с термокамера за откриване на температурни аномалии и алармиране при риск, камера за нощно виждане, както и специализирани сензори за рискови зони. Поддържа 2D и 3D заснемане, може да изпълнява полети по предварително зададени мисии и точки, а софтуерът му генерира и обединява 2D/3D модели в един файл, позволявайки измерване на височини, обеми и кубатури. Всички данни се съхраняват в облак и са достъпни за анализ в реално време. Дронът ще подпомага ранното откриване на пожари, оценката на риска от разпространение и прецизното насочване на екипите към точните координати, както и работата на мобилната пожарогасителна инсталация в труднодостъпни райони", заяви кметът на Бургас Димитър Николов.
Паралелно с това, в рамките на европейския проект е закупен и втори дрон, който ще се ползва от екипите на Община Бургас. Ще бъде осигурена и мобилна пожарогасителна инсталация за бърза реакция в труднодостъпни райони, която ще допълни работата на местните служби по защита от бедствия и аварии.
Финалното надграждане на капацитета на Община Бургас за противодействие на пожари е свързано с изграждането на интелигентна система за ранно откриване на пожари, включваща мрежа от противопожарни кули, оборудвани с автономна видео и димова детекция.
Системата ще осигурява 24-часово наблюдение на пожароопасни територии и ще обхваща цялата територия на Община Бургас, предоставяйки навременна информация за рискове и възникнали инциденти.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Извършиха дезинфекция в Елените
17:31 / 24.11.2025
Бургас е единствената българска община изпратила своите вело анга...
16:46 / 24.11.2025
Бургаският съд остави зад решетките дилър на наркотици
11:52 / 24.11.2025
Пристанище "Сарафово" и лодкостоянките в "Крайморие" и Ченгене ск...
10:46 / 24.11.2025
Акве Калиде, крепостта Русокастро и селище в Турция стават обща т...
10:06 / 24.11.2025
Затварят част от алеята за "Сарафово" заради укрепване на свлачищ...
08:52 / 24.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.