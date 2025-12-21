Пожарникари спасиха животни, озовали в огнен капан в "Банево"
Собственикът на имота бил извън къщата, но животинките се озовали в огнения капан. Със съдействието на двамата полицейски служители и бургаски огнеборци козата и двете кучета са спасени и отведени на безопасно място.
