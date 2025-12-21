Полицейски инспектор Георги Проданов и командир на отделение Димитър Събев от Второ Районно управление - Бургас спасиха от горяща къща в бургаския квартал "Банево" домашни животни / коза и две кучета/, собственост на 76 годишен бургазлия. Сигнал за инцидента е получен в 13.40 ч. днес, като от запушен комин се подпалва частен дом, разположен на ул. "Първа" N 1 в кв. "Банево".Собственикът на имота бил извън къщата, но животинките се озовали в огнения капан. Със съдействието на двамата полицейски служители и бургаски огнеборци козата и двете кучета са спасени и отведени на безопасно място.