© Burgas24.bg виж галерията РДПБЗН-Бургас отбеляза професионалния празник на огнеборците, който се чества на 14 септември, предаде репортер на Burgas24.bg. По-рано днес пред сградата на пожарната в града се проведе церемония, с която датата да бъде почетена.



На място бе директорът на бургаската пожарна ст. комисар Николай Николаев, кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, председателят на ОбС Бургас Михаил Хаджиянев, директорът на БЧК Бургас Виолета Радева, много от кметовете на населените местта в областта и други.



Церемонията започна с приветствие от страна на ст. комисар Николаев, а след това поздравления към пожарникарите отправиха Владимир Крумов и Димитър Николов.



Бяха наградени малчуганите в областния етап на националния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата“.



Десетки служители на РДПБЗН-Бургас бяха отличени по различен начин - почтен знак, грамота, парична награда или похвала, за приноса и професионализма, демонстриран от тях при изпълнението на служебните им задължения.



Също така бе отслужен водосвет за здраве.



В края на събитието бе отдадена почит към загиналите служители на пожарната с минута мълчание. След това присъстващите имаха възможност да поднесат венци и цветя в тяхна памет пред паметника, намиращ се в непосредствена близост до сградата на РДБПЗН-Бургас.



По традиция, огнеборците отбелязват своя професионален празник със "Седмица на пожарната безопасност", като тази година тя е в периода 9 – 14 септември. Провеждат се множество мероприятия за повишаване на противопожарната култура сред населението, като голяма част от тях са насочени към деца и подрастващи за запознаване с противопожарните уреди и съоръжения и най-вече как да реагират при възникване на пожари и бедствия. Във всички районни служби са организирани дни на отворените врати с приемни за граждани и всички желаещи да посетят сграда на съответната пожарна служба в областта се посрещат и запознават с ежедневието на пожарникарите.