Познайница на полицията от Бургас загази за пореден път

© Burgas24.bg Вчера около 05:00 ч. до бл. 35 в к-с "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление – Бургас спрели за полицейска проверка 21-годишна бургазлийка и 37-годишен бургазлия. Двамата са познайници на полицията по линия на наркотичните вещества.



В бургазлийката е открита свивка с твърдо кафяво вещество – хашиш, с тегло около 4 грама. Тя е задържана за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо производство.