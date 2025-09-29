Познайници на полицията обраха 72-годишен дядо, но бързо ги заловиха

© Мъж и жена обраха 72-годишен дядо, но бързо бяха заловени от полицията, съобщиха от МВР.



В събота сутринта във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение от потърпевшия от кв. "Долно Езерово" за това, че малко по-рано в дома му влезли мъж и жена, които чрез използване на физическа сила, му взели сумата от 1400 лв.



В резултат на бързите полицейски действия са установени и задържани извършителите на деянието – това са криминално проявените и осъждани сливенчани (мъж на 40 години и жена – на 36 години), които направили пълни самопризнания.



Част от ограбената сума е намерена и иззета.



Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас.