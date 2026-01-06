35-годишен криминално проявен мъж бе заловен от полицията след кражба в близост до голям хипермаркет в Бургас, научиКрадецът от кв. "Победа" в града похитил автомобила на 45-годишна бургазлийка. От там той взел дамска чанта, съдържаща слънчеви очила, портмоне със сумата от 250 лева и ксерокопия на документи за недвижим имот.В резултат на полицейските действия на служители от Второ Районно управление – Бургас със съдействието на служители от Участък "Победа" към Първо Районно управление – Бургас извършителят е задържан. Мъжът е направил пълни самопризнания.С прокурорско постановление арестуваният е привлечен в качеството на обвиняем, като срока за задържането му е увеличен на 72 часа.Работата по документиране на цялостната престъпна дейност на 35 годишния бургазлия продължава от служители на Второ Районно управление – Бургас.