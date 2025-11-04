Познат на бургаските полицаи загази за пореден път. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че вчера, около 10:50 ч. в ж.к. "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление - Бургас спрели за проверка 46-годишен криминално проявен бургазлия. Полицаите намерили и иззели две пликчета с бяло кристалообразно вещество с общо тегло около 1,5 грама. Едното от тях реагирало при направения полеви наркотест на амфетамин, а второто - на метамфетамин.Извършено е претърсване на два адреса в "Меден рудник“, обитавани от бургазлията, където са намерени и три свивки с амфетамин.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.