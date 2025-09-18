Пратиха в лудницата мъж, палил кофи за смет в Бургас

© Burgas24.bg Полицаи от Първо районно управление – Бургас са разкрили кой е запалил на 8 септември умишлено кофи за смет, разположени в района на Централна градска част и кв. "Възраждане“. Подпалвачът е 36-годишен криминално проявен бургазлия. Той е направил пълни самопризнания и е настанен за лечение в Центъра за психични заболявания "Д-р Иван Темков“ - Бургас.



Работата по цялостното документиране на случая продължава от служители на Първо Районно управление - Бургас.