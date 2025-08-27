ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Правителството отвори широко пътя за новата велоалея до "Крайморие"
Те представляват три незастроени терена в местност "Пода“, кв. "Крайморие“. Имотите ще бъдат използвани за изграждането на общински обект от първостепенно значение - "Нова велоалея в землище на кв. "Крайморие“ с рампово съоръжение/пасарелка“.
За осигуряването на трасето има одобрен подробен устройствен план — парцеларен план.
Изграждането на новата свързваща велосипедна алея се явява естествено продължение на съществуващата такава от пътен възел "Бургас - Средец - Созопол“ до Природозащитен център "Пода“.
Реализирането на проекта ще допринесе за безопасно и бързо отвеждане на велосипедния трафик от природозащитния център до съществуваща улица в кв. "Крайморие“ - разклон на отбивка към кв. "Крайморие“ и стар път Бургас - Созопол, попадащ в границите на уличната регулация на квартала.
При нереализиране на предвиденото до 5 години от придобиването на имотите Община Бургас ще трябва да ги прехвърли на държавата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Свастика се появи на фасадата на бившето еврейско училище в Бурга...
16:06 / 27.08.2025
Районна прокуратура-Бургас се захвана със стоки – менте
12:35 / 27.08.2025
Цветан Павлев - героят на пожарникарите в Бургаско!
12:18 / 27.08.2025
Решетки за шофьора на буса с мигранти, който катастрофира в Лозен...
10:57 / 27.08.2025
Представят проекта "Акве калиде - любимите терми на владетелите"
10:38 / 27.08.2025
"Грамофонът" на Виктор Калев пак ще се завърти в Бургас
10:07 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета