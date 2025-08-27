Правителството отвори широко пътя за новата велоалея до "Крайморие"

© С решение на правителството община Бургас получава собствеността върху имоти - частна държавна собственост.



Те представляват три незастроени терена в местност "Пода“, кв. "Крайморие“. Имотите ще бъдат използвани за изграждането на общински обект от първостепенно значение - "Нова велоалея в землище на кв. "Крайморие“ с рампово съоръжение/пасарелка“.



За осигуряването на трасето има одобрен подробен устройствен план — парцеларен план.



Изграждането на новата свързваща велосипедна алея се явява естествено продължение на съществуващата такава от пътен възел "Бургас - Средец - Созопол“ до Природозащитен център "Пода“.



Реализирането на проекта ще допринесе за безопасно и бързо отвеждане на велосипедния трафик от природозащитния център до съществуваща улица в кв. "Крайморие“ - разклон на отбивка към кв. "Крайморие“ и стар път Бургас - Созопол, попадащ в границите на уличната регулация на квартала.



При нереализиране на предвиденото до 5 години от придобиването на имотите Община Бургас ще трябва да ги прехвърли на държавата.