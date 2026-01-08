Областната администрация в Бургас е обявила обществена поръчка за идентифициране, геодезическо заснемане, изработване на регистър на съществуващите хидротехнически съоръжения (публична държавна собственост) на територията на област Бургас, ГИС (географска информационна система) приложение и технически паспорти на обектите, показа проверка на ФОКУС.Става въпрос обаче само за обекти, квалифицирани като брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения (чл. 6, ал. 4, т. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие)След промени в ЗУЧК, влезли в сила от 1 януари 2026 г., поддръжката и ремонтът им се организират от областните управители.По първоначални данни подобните съоръжения на територията на Бургаска област са около 200, като в това число не влизат пристанищните обекти и тези, които са общинска собственост. Става въпрос за такива, които са извън населените места, включително вълноломи, буни, рифове, защитни насипи, подпорни и кейови стени, каменни и бетонови укрепвания, съоръжения за стабилизиране на откоси и др.Всяко съоръжение трябва да бъде физически обходено и да му бъде направено базово геодезическо заснемане. След това трябва да им бъдат изготвени технически паспорти и да бъдат класифицирани - от опасни до стабилни. Географската информационна система (ГИС) ще съдържа най-различна информация за обектите - име, тип на съоръжението, собственост, рискова класификация, оценка на състоянието, данни от инспекции, строителни детайли и др.