Празнична програма всеки ден до Нова година на площад "Тройката"

© Burgas24.bg Бургас официално откри празничния сезон на Никулден. Големият традиционен концерт на пл. "Тройката", на който се пали елхата и коледната украса, даде старт на богата празнична програма. На сцената на пл."Тройката" всеки ден до Нова година ще има различни групи и изпълнители. Община Бургас е подготвила програма, която ще създаде много приятна коледна атмосфера в центъра на града.



На 9 декември от 18.00 до 19.30 часа излиза на сцената харизматичната Веси Бонева.



На 10 декември - от 18.00 до 19.30 "Бъг".



На 11 декември - в 17.30 часа са група "Горещ пясък", а от 18.30 часа "Debby&Charly".



На 12 декември - от 17.30 Петя Методиева, от 18.30 часа Stone Shadow.



На 13 декември в 17.30 са Burgas Big Band, а от 18.30 часа ONCE.



На 14 декември в 12.00 часа - Битова група за фолклорни песни "Златни кестени" от НЧ "Васил Левски 1937", кв. "Горно Езерово", в 12.30 часа - оркестър "Жарава", в 17.30 часа група "Шантаж", от 19.00 часа до 20.30 часа DJ Zhivko.



На 15 декември - от 17.15 часа Представяне на на танцова школа "Крис", от 17.30 часа са танцова школа "Бургос", а от 18.00 до 19.30 часа група PARADOX.



На 16 декември от 18.00 до 19.30 часа ALIVE BAND.



На 17 декември- от 18.00 до 19.30 часа БО-ДИЛ.



На 18 декември - от 18.00 до 19.00 часа са група "Горещ пясък ", а от 19.00 часа F.O.& PEEVA.



На 19 декември - от 18.00 до 19.30 часа Vaicho's project&Mariana Dobreva.



На 20 декември-от 17.30 часа Burgas Big Band, от 18.30 часа DJ Double D.



На 21 декември - от 12.00 часа Жечка Сланинкова, в 17.30 часа FOUR, в 19.00 часа DJ POKERA.



На 22 декември - от 18.00 до 19.30 часа на сцената ще бъде YAVI.



На 23 декември - от 18.00 до 19.30 часа YASEN&FRIENDS.



На 26 декември -от 17.30 часа IGNITION, от 18.30 до 19.30 часа SCARLET.



На 27 декември - от 17.30 часа Shore in flames, от 18.30 часа Oceansoul,от 19.30 часа DJ Double D.



На 28 декември -от 17.30 часа Хидрофобия, от 18.30 часа Hellbound, от 19.30 DJ Zhivko.



На 29 декември -от 17.30 часа Guiding Light, от 18.30 часа No Gravity.



Дядо Коледа, Снежанка и елфите ще очакват малчуганите, които желаят да се снимат с тях и да получат коледния си подарък, на 20, 21 и 22 декември от 17.30 до 19.30 часа под елхата на пл. "Тройката“.