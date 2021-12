Празничната онлайн програма на Община Бургас продължава в новогодишните празници

© Празничната онлайн програма на Община Бургас продължава на 31 декември с "Вечер на българската музика с Димитър&Христо“. Може да го гледате на фейсбук страниците на Община Бургас, БНР Бургас, GoToBurgas, Димитър & Христо.



Концертът на дуета от "Гласът на България“ Димитър Атанасов и Христо Младенов се проведе през септември. На лятната сцена във вътрешния двор на обновения Културен дом НХК прозвучаха едни от най-големите хитове на тандема.



Към тях на сцената се присъединиха Гергана Великова, Кристиан Грънчаров, Михаела Найденова, Емилио Мархолев, Щерион Пилидов.



Събитието се организира с подкрепата на Община Бургас.



На рождения ден на Димитър Атанасов, концертът ще бъде излъчен онлайн като част от културната програма на Община Бургас.



В празничната онлайн програма са включени едни от най-атрактивните събития от годината, изцяло организирани или финансирани от Община Бургас.



Ето какво предстои да видите през новогодишните празници:



31 декември



19:00 часа



Вечер на българската музика с Димитър & Христо



1 януари



13:00 часа



"Олимпийският Бургас“



Телевизионен очерк за олимпийската шампионка по художествена гимнастика и почетен гражданин на Бургас Стефани Кирякова.



17:00 часа



"Музика, вдъхновена от морето“ (С финансовото съдействие на Община Бургас).



Тони Димитрова и Стефан Илчев - "Близкият"; Кристиян Грънчаров (Kris Gran - My Heart Belongs To You (feat. Miglena), Марияна Добрева - Велева (Acoustic Point – "Синя нощ“).



Коледни песни от бургаски творци (от 17.05 часа, като отделна част).



2 януари



13:00 часа



"Музика, вдъхновена от морето“ (повторение).



15:00 часа



"Бургас и морето“ 2021 - национален конкурс за забавна песен.



17:00 часа



"Да повярваш в Коледа“ - празничен концерт на Детски хор "Милка Стоева“ при Младежки културен център – Бургас, с ръководители: Миглена Славова, Лили Бедросян, Мариета Секлемова и Светла Стоева.



3 януари



13:00 часа



Театрална школа "Талантино“ представя "Училище за смотаняци“ от Румяна Капинчева.



Постановка: Станимир Карагьозов;



Хореография: Златина Амелова;



Костюми: Боряна Стамболиева.



15:00 часа



"Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас“



Гала-концерт на Сдружение "Съюз на пенсионерите-2004 Бургас“.