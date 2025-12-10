Уважаеми посетители и гости на града, по време на коледно-новогодишните празници бургаският музей няма да работи на: 24, 25, 28 и 31 декември.През всички останали дни на декември ви очакваме от 9:00 до 17:00 часа.Заповядайте да разгледате нашите експозиции с гости и приятели и да споделите празничното настроение с нас!През Новата 2026 година първият работен ден на музеите ще е на 5 януари.