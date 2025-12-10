Празнично работно време на Регионален исторически музей – Бургас
През всички останали дни на декември ви очакваме от 9:00 до 17:00 часа.
Заповядайте да разгледате нашите експозиции с гости и приятели и да споделите празничното настроение с нас!
През Новата 2026 година първият работен ден на музеите ще е на 5 януари.
